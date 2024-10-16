Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de yaşlı kadının bahçesinde beslediği kediler için mama talebi yerine getirildi

Kayseri'de yaşlı kadının bahçesinde beslediği kediler için mama talebi yerine getirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, evinin bahçesinde beslediği kedilere mama talep eden 74 yaşındaki Pembe Umaç'ı ziyaret ederek, ani bir şekilde mama desteği sağladı. Umaç, verilen destek için teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, evinin bahçesinde beslediği kediler için mama desteği isteyen yaşlı kadının talebini yerine getirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Pembe Umaç, evinin bahçesinde beslediği kediler için belediyeden mama talebinde bulundu.
Bu talebe kayıtsız kalmayan ekipler, Umaç'ı evinde ziyaret ederek, mama desteği sundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Umaç, kedi maması talebinin anında yerine getirildiğini belirterek, "Yavru kedilerim açtı, çok ikrama geçti. Allah razı olsun, işi gücü rast gelsin. Memduh Büyükkılıç, her zaman başkanımız, kalbi büyük. Şu kedilerimizi doyurdunuz ya Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Kardeşlerim bir gün sürmeden anında getirdiler, verdikleri sözü yerine getirdiler. Sabah uyandığımda bu kedilere ne yedireyim diyordum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Kültür Sanat

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hakları Yerel Haberler Kültür Sanat kayseri Güncel Yaşam kedi

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Barzani Beştepe'de! Masada önemli konular var

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu
Deprem anında atlamak isteyen şahıs son anda vazgeçti

Tereddütü sayesinde hayatta kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim etkinlikleri: İstanbul'da 29 Ekim etkinlikleri olacak mı? 29 Ekim etkinlik takvimi! Aydın-Denizli Otoyolu ne zaman açılacak? Aydın-Denizli Otoyolu ücreti ne kadar? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Anneanne mi anane mi? TDK Anneanne nasıl yazılır? Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Antalyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beylikdüzü çocuk parkında ne oldu? Kvadrobing ne demek? Kvadrobing akımı ne? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL olacak? Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 6. bölümü yayınlanacak mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.