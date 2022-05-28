Kayseri'de "Uluslararası Gençlik Festivali" düzenlendi - Haberler

Kayseri'de "Uluslararası Gençlik Festivali" düzenlendi
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Kültür Sanat
Kayseri'de üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler "Uluslararası Gençlik Festivali"nde buluştu.
Kayseri'de üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler "Uluslararası Gençlik Festivali"nde buluştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Talas Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen festival, Talas Gençlik Merkezi bahçesinde yapıldı.
Festivale, 13 ülkeden Kayseri'deki üniversitelere öğrenim için gelen öğrenciler katıldı.
Stant açan öğrenciler, burada ülkelerinin yöresel yemeklerinden ikram etti.
Davetlilere müzik dinletisi de sunan öğrenciler, kültürlerine ait çeşitli dansları da sergiledi.
Festivale katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Kültür Sanat