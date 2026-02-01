Haberler

Kayseri'de kırsal mahalle sakinleri traktör lastikleriyle kayak yarışı yaptı

Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ilçesinde, kırsal Çaylıca Mahallesi sakinleri, traktörlerinin iç lastikleriyle kayak yaparak eğlenceli bir yarış düzenlediler. Yarış öncesinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte, vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Kayseri'nin Develi ilçesindeki kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar, traktörlerinin iç lastikleriyle kayak yaparak çocuklar gibi eğlendi.

İlçeye bağlı kırsal Çaylıca Mahallesi sakinleri, Erciyes eteklerindeki İkitepe mevkisinde düzenledikleri kayak yarışı için traktörleriyle yola çıktı.

Yolda kalan bazı traktörler diğer sürücülerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Vatandaşlar, yarış öncesi hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

Yaklaşık 500 metrelik kayak pistinde çocuklar gibi eğlenen mahalle sakinleri, traktör lastikleriyle kaymanın tadını çıkardı.

Düşmeden en uzak noktaya varan yarışmanın birincisi seçildi.

