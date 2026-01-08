Haberler

Kayseri'de tarihi eserlerin koruma ve bakımları yapılıyor

Kayseri'de tarihi eserlerin koruma ve bakımları yapılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kurulan konservasyon laboratuvarında, müzelerde sergilenen tarihi eserlerin koruma, bakımı ve acil müdahale gerektiren eserlerin konservasyon işlemleri gerçekleştirilecek. Laboratuvar, gelecekteki nesillere bu eserlerin daha sağlıklı bir şekilde ulaşmasını hedefliyor.

KAYSERİ'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile kurulan konservasyon (koruma) laboratuvarında, müzelerde sergilenen yüzlerce yıllık eserlerin koruma ve bakımları yapılıyor. Aynı zamanda, kent genelinde çıkarılan kazı çalışmalarında acil müdahale gerektiren eserlerin de konservasyon işlemleri laboratuvarda yapılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile tarihi Kayseri Kalesi içerisinde yer alan Arkeoloji Müzesi içinde konservasyon laboratuvarı kuruldu. Kent genelindeki müzelerde sergilenen yüzlerce yıllık eserlerin koruma ve bakımlarının yapıldığı laboratuvarda, aynı zamanda Kayseri genelinde arkeolojik ve paleontolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve acil müdahale gerektiren eserlerin de konservasyon işlemleri yapılacak. Kazılarda ortaya çıkarılan ve bugüne kadar Nevşehir Bölge Laboratuvarı'na gönderilen eserler artık bu laboratuvarda koruma altına alınacak. Laboratuvarın çalışmaları ile sergide ve depoda yer alan eserlerin deformasyonları önlenerek, gelecek nesillere daha sağlıklı bir biçimde ulaşması amaçlanıyor.

'GELECEK NESİLLERE DAHA SAĞLIKLI ULAŞMASI SAĞLANIYOR'

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Uzman Konservatör/Restoratör Sibel Çetinkaya, "Bu laboratuvar müzelerimizde sergilenen eserlerin koruma, onarım ve periyodik bakım çalışmalarını yürütmektedir. Aynı zamanda şehrimizde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve acil müdahale gerektiren eserlerin de konservasyon işlemleri yapılarak yeni çıkan eserlerin daha yakın zamanda ziyaretçiler tarafından görme imkanı sağlıyoruz. Müze eser depolarını da önleyici koruma kapsamında iyileştirerek eser sağlığı ve güvenliği için uygun hale getirmektedir. Mimari restorasyonları yapılan camilerimizin duvarlarında bulunan dini levhalarda burada onarılmaktadır. Kilise, cami gibi mimari yapılarda bulunan duvar resimlerinin de konservasyon öncesi müdahale kararları Nevşehir Bölge Laboratuvarı ile iş birliği içinde belirlenmektedir. Laboratuvarın tüm bu çalışmaları ile kültür varlığı olan eserlerimizin gelecek nesillere daha sağlıklı bir biçimde ulaşması sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi