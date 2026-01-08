Kayseri'de tarihi eserlerin koruma ve bakımları yapılıyor

KAYSERİ'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile kurulan konservasyon (koruma) laboratuvarında, müzelerde sergilenen yüzlerce yıllık eserlerin koruma ve bakımları yapılıyor. Aynı zamanda, kent genelinde çıkarılan kazı çalışmalarında acil müdahale gerektiren eserlerin de konservasyon işlemleri laboratuvarda yapılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile tarihi Kayseri Kalesi içerisinde yer alan Arkeoloji Müzesi içinde konservasyon laboratuvarı kuruldu. Kent genelindeki müzelerde sergilenen yüzlerce yıllık eserlerin koruma ve bakımlarının yapıldığı laboratuvarda, aynı zamanda Kayseri genelinde arkeolojik ve paleontolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve acil müdahale gerektiren eserlerin de konservasyon işlemleri yapılacak. Kazılarda ortaya çıkarılan ve bugüne kadar Nevşehir Bölge Laboratuvarı'na gönderilen eserler artık bu laboratuvarda koruma altına alınacak. Laboratuvarın çalışmaları ile sergide ve depoda yer alan eserlerin deformasyonları önlenerek, gelecek nesillere daha sağlıklı bir biçimde ulaşması amaçlanıyor.

'GELECEK NESİLLERE DAHA SAĞLIKLI ULAŞMASI SAĞLANIYOR'

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Uzman Konservatör/Restoratör Sibel Çetinkaya, "Bu laboratuvar müzelerimizde sergilenen eserlerin koruma, onarım ve periyodik bakım çalışmalarını yürütmektedir. Aynı zamanda şehrimizde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve acil müdahale gerektiren eserlerin de konservasyon işlemleri yapılarak yeni çıkan eserlerin daha yakın zamanda ziyaretçiler tarafından görme imkanı sağlıyoruz. Müze eser depolarını da önleyici koruma kapsamında iyileştirerek eser sağlığı ve güvenliği için uygun hale getirmektedir. Mimari restorasyonları yapılan camilerimizin duvarlarında bulunan dini levhalarda burada onarılmaktadır. Kilise, cami gibi mimari yapılarda bulunan duvar resimlerinin de konservasyon öncesi müdahale kararları Nevşehir Bölge Laboratuvarı ile iş birliği içinde belirlenmektedir. Laboratuvarın tüm bu çalışmaları ile kültür varlığı olan eserlerimizin gelecek nesillere daha sağlıklı bir biçimde ulaşması sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.