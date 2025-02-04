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Kayseri'de Öğretmenlerden Öğrencilere Hikaye Kitapları

Kayseri'de Öğretmenlerden Öğrencilere Hikaye Kitapları
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Kayseri'deki 17 öğretmen, ilkokul öğrencilerine şehri sevdirmek ve milli değerleri tanıtmak amacıyla PDF formatında hikaye kitapları yazdı. 'Ayraç Projesi' kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, yaklaşık 102 milyon lira tasarruf sağlandı.

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 17 öğretmen, ilkokul öğrencilerine yaşadıkları şehri sevdirmek, milli ve kültürel değerleri tanıtmak amacıyla Taşınabilir Belge Formatı'nda (PDF) hikaye kitapları yazdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından "Ayraç Projesi" kapsamında, "İlkokullar Birlikte Okuyor" sloganıyla yazarlık, görsel sanatlar ve tasarım, rehberlik ve redaktörlük konularında görev yapan öğretmenler öğrenciler için bir araya geldi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline uygun olarak hazırlanan ve yaklaşık 1,5 yıl süren projede 17 öğretmen, ilkokul öğrencileri için her sınıf düzeyinde 10 farklı e-kitaptan oluşan 40 hikaye hazırladı.

Ayrıca PDF formatıyla fiziksel basım, depolama veya nakliye masrafları olmadığı için de yaklaşık 102 milyon lira tasarruf sağlandı.

Hikaye kitaplarında öğrencilerin şehri yakından tanımaları amacıyla kentin tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alan Mimar Sinan'ın evi, Ağırnas Yeraltı Şehri, Gevher Nesibe Hatun Medresesi ve Şifahanesi, Seyyid Burhaneddin Türbesi, Kayseri Kalesi, Kapalı Çarşı, Soğanlı Vadisi, Kapuzbaşı Şelalesi, Sultan Sazlığı, Erciyes ve Ali Dağı Yamaç Paraşütü, Osmanlı Sokağı, Kayseri Bilim Merkezi, Bünyan'daki cam teras, Kültepe-Kaniş Karum, Sultanhanı Kervansarayı ve İncesu'daki Kara Mustafa Paşa Kervansarayı ile Marina'ya yer verildi.

"Yetişkinler de dahil yaşadığımız şehre hakim değiliz"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi'nde görevli Funda Menekşe, AA muhabirine, projeyle ilkokul öğrencilerine şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Kitapların içerisinde şehrin tarihine damga vuran isim ve mekanların yer aldığını anlatan Menekşe, şöyle konuştu:

"Mimar Sinan ve Gevher Nesibe gibi şehrimizin tarihine damga vurmuş kişileri de tanıtacağız. Projeye hazırlanırken çocuklarımıza 10'ar kitaplık bir hediye hazırlayalım diye düşündük. Kitapları da ücretsiz dağıtırak katkıda bulunalım istedik. Etkileşimli PDF ve Maarif Modelimize uygun ölçme ve değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurduk. Açık uçlu sorularla öğrencinin kendini ifade edebileceği ve cümleleri yazabileceği alanlarla etkileşimli PDF'ler hazırladık. Aynı zamanda projeyle çocukların teknolojiyi doğru kullanmasını ve ellerindeki bilgisayarların sadece bir oyun aracı olmadığını, oradan da okuma yapabileceklerini görmelerini istedik. Yetişkinler de dahil yaşadığımız şehre hakim değiliz. Bünyan'daki cam teras ve Seyyid Burhaneddin Türbesi gibi yerleri çocuklarımız hiç görmediler. Biz istedik ki göremeseler de okusunlar. Çizer arkadaşlarımız sayesinde oraları en azından kitaplarda görsünler istedik."

Her sınıf için farklı kitap hazırlandı

Menekşe, hikaye kitaplarının her sınıf seviyesi için farklı yazar ve çizerler tarafından hazırlandığını belirterek, ilkokullara yönelik olduğu için öyküleyici anlatımla yazıldığını dile getirdi.

Kitaplarla çocukların hayal dünyasına hitap etmek istediklerine dikkati çeken Menekşe, "Bazılarında fantastik ögelere de yer verdik. Erciyes'te hayat kurtaran bir süper kahraman bile yapabildik. Gevher Nesibe ve Arkeoloji Müzemizi de tanıtıyoruz. Aynı zamanda Kayseri Bilim Merkezi'nde geçen bir maceramız da var. Türkiye'de daha önce yaşadıkları şehri öğrencilerimize tanıtacak bu kadar kapsamlı bir proje gerçekleştirilmedi. Böyle bir kitap yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
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