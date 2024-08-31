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Kayseri'de Klasik Otomobil Buluşması

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Melikgazi Belediyesi ile Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği'nin iş birliğinde düzenlenen Klasik Otomobil Buluşması'na Türkiye'nin dört bir yanından gelen otomobil tutkunları katıldı. Programda yaklaşık 150 araç sergilendi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen klasik otomobil tutkunları Kayseri'de düzenlenen programda bir araya geldi.

Melikgazi Belediyesi ile Erciyes Klasik Otomobilciler Derneğinin iş birliğinde, Dedeman Parkı'nda düzenlenen "Klasik Otomobil Buluşması"na yaklaşık 150 araç katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her kesimden, genci yaşlısı ile birlik ve beraberlik içinde, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl 6'ncısını düzenledikleri programa yoğun katılım olduğunu belirten Palancıoğlu, katılımı her yıl daha da artırarak devam ettirmek istediklerini kaydetti.

AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler ve Murat Cahid Cıngı da klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren Palancıoğlu'nu tebrik ederek, güzel etkinliğin devamını diledi.

Konuşmaların ardından Akar, Böhürler, Cıngı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Palancıoğlu, klasik araçlara binerek, düzenlenen şehir turuna katıldı.

İki gündür süren etkinlik, yarın klasik otomobil sergisi ile sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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