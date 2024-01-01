Kayseri'de İtfaiye Ekipleri Kedi Yavrusunu Kurtardı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir dükkanın su gideri borusuna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık durumunun iyi olduğunu tespit etti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir dükkanın su gideri borusuna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Yıldızevler Mahallesi Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinin su gider borusundan kedi sesleri geldiğini duyan esnaf, kendi imkanlarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.
Esnafın kurtarma çalışmaları başarısız olunca itfaiyeden yardım istendi.
Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedi yavrusunu sıkıştığı su borusundan çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen kedi annesinin yanına bırakıldı.