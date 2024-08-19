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Kayseri'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çeken 'Gazzeli Çocuklar' sergisi açıldı

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Kayseri'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen 'Gazzeli Çocuklar' sergisi, 14 ülkeden ressamların eserlerinin yer aldığı bir sergi olarak Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. Sergide, Gazze'de yaşanan olayları anlatan 183 eser bulunuyor.

Kayseri'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla 14 ülkeden ressamların eserlerinin yer aldığı "Gazzeli Çocuklar" sergisinin açılışı yapıldı.

Talas Belediyesi ev sahipliğinde Uluslararası Balkan Kooperatifi'nin katkılarıyla düzenlenen sergi, Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı.

Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İsrail'in 7 Ekim'den bugüne 50 bine yakın insanı katlettiğini söyledi.

Soykırıma dönüşen olayda 16 binin üzerinde çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çeken Yalçın, Türkiye dışında dünyanın Gazze'ye sırtını döndüğünü belirtti.

Resimleri çizenlerin uluslararası düzeyde ve yetkin ressamlar olduğunu vurgulayan Yalçın, Gazze'de yaşananların unutulmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Balkan Kooperatifi Başkanı Hamza Yavuz ise Gazze'de her gün okulların, evlerin bombalandığını ve insanların hayatını kaybettiğini belirterek, sergide Bosna Hersek, Norveç ve Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 14 ülkeden ressamların 183 eserinin yer aldığını söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın da katıldığı sergi, açılışın ardından protokol üyelerince gezildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Cumhuriyet Meydanı Filistin kayseri İsrail Gazze Kültür Sanat Güncel Haberler

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