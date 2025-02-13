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Kayseri'de İklim Dostu Atölye Etkinliği Düzenlendi

Kayseri'de İklim Dostu Atölye Etkinliği Düzenlendi
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Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen 'İklim Dostu Atölye' etkinliğinde, üniversite öğrencileri çini ve seramik atıklarından sanatsal ürünler tasarladı. Etkinlik, iklim değişikliği ve geri dönüşüm konularında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "İklim Dostu Atölye" etkinliği düzenlendi.

"Geleneksel ve Sanatsal İfade ile İklim Değişikliği" projesi kapsamında Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nde, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin katılımı ile çini ve seramik atıklarından dönüşüm çalışması gerçekleştirildi.

Enstitünün plastik sanatlar öğretmeni Neslihan Burçak Yıldız'ın rehberliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan üniversite öğrencileri, atık malzemeleri değerlendirerek sanatsal ürünler tasarladı.

İklim değişikliğiyle mücadele, geri dönüşümün önemi ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan atölyede, kırık kahve fincanları, seramik atıkları ve kozalaklar öğrencilerin ellerinde farklı ürünlere dönüştü.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Kültür Sanat
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