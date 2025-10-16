Haberler

Kayseri'de Halk Ozanları Kültür Evi Açıldı

Kayseri'de Halk Ozanları Kültür Evi Açıldı
Kayseri'de yapılan açılışla birlikte Halk Ozanları Kültür Evi, halk ozanlarının eserlerini sergileyecek ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyecek. Açılışta Kayseri Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, kültür evinin önemine vurgu yaptılar.

Kayseri'de Halk Ozanları Kültür Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Halk ozanlarının eserlerini sergileyecek, şiir ve müzik dinletileri ile kültürel etkinlikler düzenlenecek evin açılışı Mimarsinan Parkı'nda yapıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, açılışı yapılan mekanın Kayseri'nin kültür hayatına katkı sağlayacağını söyledi.

Çiçek, halk ozanlarının kültür evinde çeşitli programlarla vatandaşlarla buluşacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise halk ozanlarının sesinin devam etmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Aşık Gulfani de açılışa destek veren herkese teşekkür etti.

Açılışa katılan halk ozanları daha sonra eserlerini seslendirdi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Kültür Sanat
