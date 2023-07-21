Kayseri'de Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapı ortaya çıkarılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıyı ortaya çıkarma çalışmalarını denetledi. Büyükkılıç, mozaikli yapıyı inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Kazı çalışmalarında Roma ve Erken Bizans Dönemi'ne ait mozaiklerin dünyada kendisinden söz ettireceğini belirten Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ekibine, Büyükşehir Belediyemizin desteğine ve İncesu Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıyı ortaya çıkarma çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, mozaikli yapıyı ortaya çıkarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kazı çalışmalarında Roma ve Erken Bizans Dönemi'ne ait mozaiklerin dünyada kendisinden söz ettireceğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Milattan sonra 3'üncü yüzyıl, Roma ve Erken Bizans Dönemi diye bilinen döneme ait olan mozaikler dünyada kendisinden söz ettirecek boyutta. Ben her şeyden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ekibine, Büyükşehir Belediyemizin yine burada vermiş olduğu tabi ki desteğin yanı sıra İncesu Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum."

Kayseri'de TRT sanatçıları konser verecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğinde "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" düzenlenecek.

Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda yarın saat 21.00'de düzenlenecek konserde, TRT sanatçıları sevilen parçaları seslendirecek.

Konser, halka açık ve ücretsiz düzenlenecek.

ERÜ Turizm Fakültesi mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi 2022-2023 eğitim yılı 14. dönem mezunlarını verdi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerinden 29 öğrenci diploma aldı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Aydın, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.