Kayseri'de Erciyes Üniversitesi 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri başladı

AA - Hakan Can Şahin - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri başladı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (EÜ) 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri kapsamında Manga, hayranlarıyla bir araya geldi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (EÜ) 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri kapsamında Manga, hayranlarıyla bir araya geldi.

Üniversite kampüsündeki şenlik alanında, ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Gün boyu devam eden şenlikte katılımcılara pilav ikram edildi, sportif etkinlikler ve çeşitli ödüllü yarışmalar yapıldı.

Öğrencilerin düzenlediği kültür etkinliklerinin yanı sıra Bilinçli Gençler Kulübü de çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdi.???????

DJ Ersin'in performansıyla katılımcıların eğlendiği şenlikte, Manga da sahne aldı.

Manga, Kayserili hayranlarıyla bir araya gelerek unutulmaz bir gece yaşattı.

Hande Ünsal, Fatma Turgut ve Feridun Düzağaç gibi sanatçıların da sahne alacağı şenlik, 4 Haziran'da sona erecek.

AA / Hakan Can Şahin - Kültür Sanat

Bahar Şenlikleri Üniversite Erciyes Kayseri Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title