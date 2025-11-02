Haberler

Kayseri'de Doğaseverler Koramaz Vadisi'nde Yürüyüş Yaptı

Kayseri'de Doğaseverler Koramaz Vadisi'nde Yürüyüş Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de doğaseverler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Koramaz Vadisi'nde sonbahar manzaralarında yürüyüş gerçekleştirdi. Yüzlerce katılımcı, doğayla iç içe güneşli havanın tadını çıkardı.

Kayseri'de doğaseverler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Merkez Melikgazi ilçesinde yer alan vadide bulunan ağaçlar sonbaharla sarı, yeşil ve turuncunun tonlarına büründü.

Yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, doğayla iç içe güneşli havanın tadını çıkardı.

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi ve K2 Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, her hafta farklı illerdeki doğal güzellikleri gezdiklerini söyledi.

40'a yakın kentte yürüyüş yaptıklarını ifade eden Yılmaz, yürüyüşe katılanları bilgilendirdiklerini belirtti.

Bugün de yürüyüş için UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'ne geldiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her sene faaliyetler düzenliyoruz. Koramaz Vadisi uluslararası platformda güzel bir yer. Bu doğal güzelliği de halkımıza göstermek istedik. Burayı herkes gelsin görsün, kendileri de aileleriyle yürüyüş yapsınlar diye Koramaz'ı seçtik. Çünkü burası şehre yakın. İnsanlar doğada vakit geçirsin istiyoruz. Bu vadinin en güzel tarafı güz mevsiminde yaprakların dökülüşü. Bu mevsimde sarı, yeşille buluşuyor. Çok güzel manzaralar oluyor. Bu da görsel şölen sunuyor."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Kültür Sanat
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
47. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

Kıtalar arası koşulan dünyanın tek maratonunu kazananlar belli oldu
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Dünyanın dört bir yanında yakalanan 11 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Dünyanın dört bir yanında yakalanıp Türkiye'ye getirildiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.