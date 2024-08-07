Kayseri'de Çay Ocağı İşleten Adamın İş Yeri Anılarla Dolu

Kayseri'de babasından devraldığı çay ocağını 42 yıldır işleten Murat Ildız, iş yerini anısı olan eşyalarla süslüyor.

Eski Sanayi Sitesi'nde küçük dükkanında esnafa çay servisi yapan Ildız, çay ocağına gelen müşterilerden, çevredeki esnaftan ve başka illerden topladığı eşyaları iş yerinde sergiliyor.

Murat Ildız, AA muhabirine, 10 yaşından itibaren babasının yanında çıraklık yaparak başladığı mesleğinde geçmişin izlerini taşıyan eşyalar arasında semaverini kaynattığını söyledi.

Vefat eden babasının, "Oğlum, bir bardak çay satsan bile bu ocağı kapatma" vasiyetini 42 yıldır yerine getiren Ildız, şunları kaydetti:

"Çaycılık ailemizin geçim kaynağı oldu. Babamdan öğrendiğim bu mesleği severek yapıyorum. Esnafa çay dağıtmak bana sadece geçim sağlamakla kalmıyor, onlarla kurduğum dostluk sayesinde eski eşyaları topluyorum. Ben onlara çay veriyorum onlar da bana bakır cezve, ibrik, gaz lambası ve işlemeli tablo gibi eşyalar hediye ediyor."