Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Antika ve Koleksiyon Fuarı Açıldı

Kayseri'de Antika ve Koleksiyon Fuarı Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde 'antika ve koleksiyon günleri' etkinliğinde geniş kapsamlı bir antika fuarı düzenlendi. Fuarda farklı yörelere ait eşyalar, kilimler ve tespihler katılımcılarla buluştu. Etkinlik, koleksiyoncular ve antika tutkunlarından yoğun ilgi gördü ve 2 gün boyunca açık kalacak.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, 'antika ve koleksiyon günleri' adı altında geniş kapsamlı antika fuarı açıldı. Fuarda farklı yörelere ait eşyadan, kilime, tespihe kadar objeler yer alıyor.

Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki semt pazarında, 'antika ve koleksiyon günleri' etkinleri kapsamında antika fuarı açıldı. Fuarın ilk gününe koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Eski ev eşyalarının yanı sıra farklı yörelere ait kilim ve tespihlerin yer aldığı fuar 2 gün boyunca açık olacak. Fuara gelen antika tutkunlarından emekli Cuma Ünsal, "Çok güzel, müthiş. Ben zaten hastasıyım ve hayranıyım. Şu anda da evimde küçük bir müzem var. Burada en çok ilgimi bakır eşyalar çekti. 58 yaşındayım ve çocukluğuma indim. Yani gerçekten bazı eşyaları gördüm ve çocukluğuma indim" diye konuştu. Ürünlerin çoğunu beğendiğini söyleyen İsmigül Karadavut ise "Ürünlerin hepsi güzel. Son neslin görmediği şeyler var. Gelip onlarda görürlerse daha iyi olur. Bakırlar ilgimi çekti. Bende de var bunlardan onlara bakıyorum" dedi.

Öte yandan, fuar açılışı sonrası bazı antika eserler müzayede ile satıldı. Müzayedenin, fuar boyunca her gün saat 15.00 ve 20.00'de düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kültür Sanat Etkinlikler Kayseri Kültür Sanat Yaşam Talas

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

 İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Milletvekilinin istifasını istedi
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica Gil Vicente hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Alanyaspor Rizespor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Rizespor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Kasımpaşa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor? Osimhen sakatlandı mı? İŞTE SON DURUMU! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir? Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Kasımpaşa golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });