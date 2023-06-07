Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosilin bulunduğu alanda kazı çalışmaları sürüyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan eski Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde 2018 Eylül ayında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Kentin paleontolojik açıdan tarihinin yeniden yazılacağını kaydeden Büyükkılıç, Paleontoloji Müzesi'nin yapımının devam ettiğini aktardı.

Kayseri'de, 7,5 milyon yıllık fosilin bulunduğu alanda bu yılki kazılara başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan eski Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde 2018 Eylül ayında başlatılan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile Kayseri Müzesi başkanlığınca yürütülen kazı çalışmaları sürüyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, kazı heyeti bilimsel danışmanı Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Kayseri'nin bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu belirten Büyükkılıç, "Paleontoloji ve fosil alanında kadim şehrimiz çok büyük zenginliklere sahip. Gerek Kızılırmak havzası olarak bilinen Yamula bölgesinde gerekse Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas bölgesinde yapılan kazılar bilim insanlarını ve bizleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu manada fosil kazı çalışmalarına devam eden Okşan hocamız ve kıymetli ekibine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentin paleontolojik açıdan tarihinin yeniden yazılacağını kaydeden Büyükkılıç, Paleontoloji Müzesi'nin yapımının devam ettiğini aktardı.

Prof. Dr. Başoğlu da ilk günden itibaren kazı çalışmalarına verdiği destekten dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.