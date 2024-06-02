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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları Kayıtları Başlıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları yarın başlayacak. Kurslar çocuklar ve yetişkinler için farklı branşlarda eğitimler sunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları yarın başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak kurs kayıtları için son tarih 14 Haziran Cuma günü olarak belirlendi.

Kurslar kapsamında çocuklar ve yetişkinler olmak üzere iki kategoride eğitimler planlandı.

Çocuklara, bağlama, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, yan flüt, yetişkinlere ise bağlama, bateri, gitar, halk oyunları, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, ud ve yan flüt branşlarında eğitim verilecek.

Kursa kayıtları, Büyükşehir Belediyesi Merkez Konservatuarı'nda yapılabilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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