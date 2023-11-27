Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazı çalışmaları sonucunda bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında sergileniyor. Sergiyi gezen miniklerle buluşan Başkan Büyükkılıç, onlara sergi hakkında bilgiler verdi ve Kayserispor forması hediye etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden 7,5 Milyon Yıllık Fosil Sergisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen 7,5 milyon yıllık fosil sergisi öğrenciler tarafından gezildi.

Belediyeden yapılan yazıl açıklamaya göre, çocuklar Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında sergilenen 7,5 milyon yıllık fosilleri gezdi.

Sergiyi gezen çocuklarla bir araya gelerek sorularını cevaplayan Büyükkılıç, çocuklara Kayserispor forması da hediye etti.

Öğrencilerden Defne Dinç, fosilleri çok merak ettiğini, Kayseri'de çok sayıda fosil olduğunu bilmediğini belirtti.

Elif Sara da Kayseri'de fillerin yaşadığını öğrenince çok şaşırdığını kaydetti.