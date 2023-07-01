Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Fosil Kazıları İçin Yeni Bir Kazı Evi Hizmete Sundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7,5 milyon yıl geçmişi olan fosil kazı çalışmalarını sürdüren arkeologlar için eski okul binasını yenileyerek hizmete sundu. Yeni kazı evinde toplantı alanı, mutfak, yatak odaları ve duş bölümleri gibi alanlar bulunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7,5 milyon yıl geçmişi olan fosil kazı çalışmalarını sürdüren arkeologlar için eski okul binasını yenileyerek hizmete sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yamula Barajı çevresindeki Taşhan, Çevril, Emmiler, Hırka ve Barsama bölgelerinde 2018 yılında başlayan fosil kazı çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kuşçu Mahallesi'nde kazı yapan ekibe çalışmalar sırasında kullanabilecekleri bir yapı için çalışma başlattı.

Yaklaşık 175 metrekare olan eski okul binası tadilat edilip, yanına 60 metrekare büyüklüğünde bina yapılarak arkeologların hizmetine sunuldu.

Yeni kazı evinde toplantı alanı, mutfak, yatak odaları ve duş bölümleri gibi alanlar bulunuyor.