Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'Eyvan Sohbetleri' Programına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen 'Eyvan Sohbetleri' programına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte katıldı.

Tarihi Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliğinde gerçekleştirilen ve Kayserili Araştırmacı Tarihçi Yazar Mehmet Çayırdağ'ın konuşmacı olarak konuk olduğu Eyvan Sohbetleri programına, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, bürokratlar, tarihçiler ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği kültür, sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Selçuklu mimarisi şaheserlerinden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Selçuklu Uygarlığı Müzesi, 'Eyvan Sohbetleri'ne ev sahipliği yapıyor. Bu istikamette gerçekleştirilen Eyvan Sohbetleri programında Kayseri'ye dair bilgi ve görüşler paylaşılıyor. Tarihi Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ndeki Araştırmacı Tarihçi Yazar Mehmet Çayırdağ'ın konuşmacı olarak konuk olduğu 'Kayseri Medreseleri' konulu Eyvan Sohbetleri programında, Kayseri'nin sahip olduğu tarih hazinesi medreseleri konu edildi.

Sohbet programının sonunda Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Taşan, Araştırmacı Tarihçi Yazar Mehmet Çayırdağ'a çiçek takdim etti. - KAYSERİ