Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Keykubadiye Sarayı'nı İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Keykubadiye Sarayı'ndaki kazı çalışmalarını inceledi. Ayrıca Filistin'in Ankara Büyükelçisi de Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ayrıca gaziler ve aileleri için Çanakkale gezisi düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan 1'nci Alaaddin Keykubad tarafından inşa ettirilen Keykubadiye Sarayı'ndaki kazı çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker Gölü kenarında bulunan kazı alanındaki incelemeye Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları da katıldı.

Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, belediyenin desteğiyle süren kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisinden Büyükkılıç'a ziyaret

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

"Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız" toplantısına katılmak için kente gelen Mustafa ve beraberindeki heyeti ağırlayan Büyükkılıç, konuklarını Kayseri'de misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Mustafa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Filistin'deki bir belediye arasında kardeş şehir anlaşması yapmak istediklerini ifade etti.

Kayserili gaziler Çanakkale'ye gitti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs ve Kore gazileri ile aileleri için Çanakkale gezisi düzenledi.

Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Başkan Büyükkılıç'a etkinlik için teşekkür etti.

Kayserili gaziler ve yakınları Çanakkale gezisinde hem geçmişi yad edecek hem de Çanakkale şehitliklerini ziyaret edip, tarih kokan yerleri rehber eşliğinde gezecekler.