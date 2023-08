Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Antakya Medeniyetler Korosu Konserine Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu konserine katıldı. Koro şefi Yılmaz Özfırat, 15 yıl önce Hatay'da tanıştığı Başkan Büyükkılıç'a, bir parça armağan ederek, "Güzel ağabeydir, can ağabeydir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek ile birlikte, Talas Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu konserine katıldı.

"Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri" çerçevesinde Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde Yamaç Paraşütü İndirme Alanı'nda gerçekleşen konserde, Antakya Medeniyetler Korosu, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatseverler, konserde zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

"Memduh ağabeye bir parça armağan etmek istiyorum"

15 yıl önce Hatay'da tanıştığı Başkan Büyükkılıç'a, bir parça armağan eden Koro Şefi Yılmaz Özfırat, "Bundan yaklaşık 15 yıl kadar önceydi. Hatay'da tanıştım, ilk tanıştığımda o kadar samimi, o kadar içten bana ağabeylik gösterdi ki, o gün bugündür dostluğumuz hiç bitmedi. Her yerde, her fırsatta bana sahip çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh ağabeye bir parça armağan etmek istiyorum. Güzel ağabeydir, can ağabeydir" ifadelerini kullandı.

Konser sonunda çiçek takdiminde bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Gerçekten muhteşem bir koroyla, muhteşem bir akşam yaşadık. Medeniyetler Korosu'nu kurulduğu andan beri takip ediyorum. Ülkemiz için çok önemli işler yaptılar. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, "Yılmaz hocamın şahsında tüm ekibi bağrımıza basıyoruz, acılarınızı paylaşıyoruz. Kayseri'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, asrın felaketi olan 6 Şubat depreminde vefat eden Medeniyetler Korosu'nun 7 üyesine Allah'tan rahmet diledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, "Değerli koromuza içtenlikle teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yine Kayseri'de bekleme sözü almak üzere saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Antakya Medeniyetler Korosu konseri, protokol ile birlikte 'Memleketim' türküsü seslendirilerek sona erdi. - KAYSERİ