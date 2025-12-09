Kayseri'nin 2027 yılı 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' adaylığına ilişkin toplantı yapıldı

Kayseri'nin 2027 yılı "Türk Dünyası Kültür Başkenti" adaylık başvurusu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2027'de Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) düzenleyeceği Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine ev sahipliği yapacak adaylık süreciyle ilgili bilgi verildi.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, adaylık başvurusunun çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kayseri'nin Türk dünyası şehirlerine örnek olma potansiyeli bulunduğunu belirten Çiçek, "Fedakarca bu konuyu gündeme getiren, çalışan, mücadele veren, başvuru yapan şehrin Büyükşehir Belediye başkanına teşekkür ediyor, alkışlıyorum. Bu şehrin valisi olarak hep beraber, büyükşehrimizin yanında olacağımızı ifade ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise adaylık başvurusunu 22 Ekim 2025'te yaptıklarını anımsattı.

Büyükkılıç, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylık sürecinde gerekli çalışmaları birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde sürdüreceklerini belirtti.

Adaylık sürecinde farklı etkinlikler ve çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri 2027'ye hazır, bunu hak ettiği şekliyle kamuoyuyla paylaşacağız. Dostluk futbol turnuvaları, Erciyes kış spor şenlikleri, geleneksel spor festivalleri gibi çalışmalara imza atacağız. TÜRKSOY ve Türk devletlerimizle farklı konferanslar, mimari çalışmalar, Dede Korkut, Nasrettin Hoca panelleri, yazar okur buluşmalarıyla ortak çalışmalar yapacağız. Biz güçlü bir adayız. O açıdan, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına başvurumuzu tüm hazırlıklarımızla birlikte daimi konseyimizin takdirine arz ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız marifetiyle bu çalışmalarımızın takip edileceğini biliyoruz."