KAYMEK, Soğan Vadisi'nde satış ofisi açtı

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), bölge turizmine kazandırılan Soğan Vadisi'nde açtığı satış ofisinde hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi desteğiyle açılan ofiste, KAYMEK tesislerinde hazırlanan el emeği göz nuru ürünler satışa sunulacak. Ayrıca kadın kooperatiflerinin ürünleri de ofiste satılacak. Haberde ayrıca, Paris Üniversitesi'nden bilim insanlarının Kayseri'yi ziyaret ettiği ve turizm alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu ve Sümer Amatör Kompleksi'nin yapımının devam ettiği bilgiler de yer alıyor.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), bölge turizmine kazandırılan Soğan Vadisi'nde açtığı satış ofisinde hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteği ile kent turizmine kazandırılan vadi, çevre düzenlemeleri ve tesisleri ile turistlerin ilgisini çekiyor.

KAYMEK de satış ofisi açarak Soğanlı'da yerini aldı. Satış ofisinde, KAYMEK tesislerinde kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği kadın kooperatiflerinin de ürünleri ofiste satışa sunulacak.

Avrupalı bilim insanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Paris Üniversitesi'nde görevli 2 bilim insanını kabul etti.

Büyükkılıç, Paris Üniversitesi'nden Prof. Dr. Catherine Jolivet Levy ve Prof. Dr. Nicole Lemaigre Demesnil, ÇEKÜL Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve Obruk Mağara Araştırma Grubundan Ali Yamaç ile Serdar Altuntuğ'u makamında misafir etti.

Özsoy, bilim insanlarının kentin tarihi ve turistik merkezleriyle ilgili makale yazacaklarını kaydetti.

Büyükkılıç da turizm alanında üzerlerine düşeni fazlasıyla gerçekleştirme gayretinde olduklarını aktardı.

Sümer Amatör Kompleksi'nin yapımı devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Sümer Amatör Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliği ile hayata geçirilecek 16 milyon liralık yatırımı inceleyen Büyükkılıç, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.