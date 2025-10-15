Kaymakam Demir, Yaşlıları Unutmadı

Haberler

Denizli'nin Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, ilçede ikamet eden 107 yaşındaki Fatmana Özarslan'la buluşarak doğum gününü kutladı ve diğer yaşlıları da evlerinde ziyaret etti.

Denizli'nin Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, ilçede ikamet eden yaşlıların evlerine ziyaret gerçekleştirdi.

Demir, ilk olarak 107 yaşındaki Fatmana Özarslan ile bir araya geldi. Bu kapsamda doğum günü pastası getiren Demir, Özarslan'ın yeni yaşını kutlayıp sağlıklı ömür diledi.

Ardından 100 yaşındaki Şahginar Özkılıç ve 97 yaşındaki Naciye Bağcı'nın evlerine konuk olan Demir, sohbet edip talepleri dinledi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Kültür Sanat
