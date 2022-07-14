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Kayaşehir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

AA - Alpaslan Körükcü - Kültür Sanat
Kayaşehir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yerleşim merkezi kabul edilen Kayaşehir'e yerli ve yabancı turistlerin ilgisi sürüyor.

İçerisinde kayadan oyma çok sayıda galeri, ticarethane, bezirhane, yaşam odaları, kilise ve tünellerin bulunduğu, 6. yüzyıldan günümüze kadar yaşamın izlerinin tespit edildiği Kayaşehir, Kurban Bayramı tatilinde de çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

AA / Alpaslan Körükcü - Kültür Sanat

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