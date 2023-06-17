Kayabeyli köyünde yıl sonu sergisi açıldı

Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kayabeyli köyü sosyal tesisinde açılan sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan çeşitli ürünler sergilendi. Baskil Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Temiz, serginin çalışmaların değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, el emeği göz nuru ürünlerin beğeni topladığını söyledi.