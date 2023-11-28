Haberler ›› Kültür Sanat ›› Kaya resimlerinden çeşitli görüntüler

Kaya resimlerinden çeşitli görüntüler

28 Kasım 2023 18:47 Son Güncelleme: 18:49 Abone Ol

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde yer alan Helan Dağı, 3.000 ila 10.000 yıl önce yaşamış insanların ürettiği yaklaşık 6.000 kaya resmine ev sahipliği yapıyor. Gelin hep beraber, Helan Dağı'ndaki kaya resimlerine daha yakından bakalım. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ningxia'dan bildiriyor. (XHTV)