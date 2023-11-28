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Kaya resimlerinden çeşitli görüntüler

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Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde yer alan Helan Dağı, 3.000 ila 10.000 yıl önce yaşamış insanların ürettiği yaklaşık 6.000 kaya resmine ev sahipliği yapıyor. Gelin hep beraber, Helan Dağı'ndaki kaya resimlerine daha yakından bakalım. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ningxia'dan bildiriyor. (XHTV)

1. Kaya resimlerinden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde yer alan Helan Dağı, 3.000 ila 10.000 yıl önce yaşamış insanların ürettiği yaklaşık 6.000 kaya resmine ev sahipliği yapıyor.

Gelin hep beraber, Helan Dağı'ndaki kaya resimlerine daha yakından bakalım.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ningxia'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Kültür Sanat

Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Sanat Kültür Sanat Haberler

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