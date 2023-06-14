Kastamonu Üniversitesi öğrencisi çocuklara Hacivat-Karagöz gösterisi sunuyor

Kastamonu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Rugeş Demir, 6 yıldır çocuklara Hacivat-Karagöz ve orta oyunu gösterisi sunuyor. Kendi imkanlarıyla yaptığı perde ve gölge oyunu karakterleriyle 100'ün üzerinde gösteri yapan Demir, hayatında hiç gölge oyunu izlemeyen çocukların ayağına bu imkanı götürerek güzel bir gün geçirmelerini sağlıyor.

Kastamonu Üniversitesinde doktora eğitimini sürdüren Rugeş Demir, 6 yıldır okulları ziyaret ederek çocuklara Hacivat-Karagöz ve orta oyunu gösterisi sunuyor.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenim görürken Türk Halk Edebiyatı dersinde öğrendiklerinden etkilenen Demir, meddahlık yapmaya karar verdi.

Kendi imkanlarıyla yaptığı perde ve gölge oyunu karakterleriyle 2017'de yola çıkan Demir, Kastamonu kent merkezi ve köylerdeki okulların ardından farklı kentlere de giderek öğrencilere gösteri sunmaya başladı.

Bugüne kadar 100'ün üzerinde gösteri yapan Demir, hayatında hiç gölge oyunu izlemeyen çocukların ayağına bu imkanı götürerek güzel bir gün geçirmelerini sağlıyor.

Demir'e gittiği köy okullarında zaman zaman müzisyen arkadaşı Murat Kola da eşlik ediyor.

Demir, AA muhabirine, Kastamonu Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora eğitimini sürdürdüğünü söyledi.

Kastamonu Üniversitesinde 2015'te Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldığını belirten Demir, "Merkezde geleneksel Türk sanatlarını icra etmeye başladık. Bu program çerçevesinde Kastamonu'daki kreş, ilkokul ve ortaokul çocuklarına meddahlık, Hacivat-Karagöz, orta oyunu icra etmeye başladım. Yaklaşık 6 yıldır köy köy gezerek çocukların ayağına tiyatroyu, orta oyununu, Hacivat-Karagöz oyunlarını götürüyoruz. 'Masal dinlemeyen, Hacivat-Karagöz izlemeyen çocuk kalmasın' diye yola çıktık." dedi.

"Bu sanat dalına sahip çıkmak gerekir"

Kültürel bir mirası okullara taşıdığına dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

"Bizim kültürel bir mirasımız var. Bu kültürel mirasımızın bir parçası da meddahlık, Hacivat-Karagöz ve gölge oyunu. Meddahlığın son dönemde zayıfladığını, kimsenin artık bu işi yapmadığını görüyoruz. Masal, hikaye demek, yaratıcılık demektir. Anlattığınız masallar, hikayeler çocukların hayatında iz bırakıyor. Hikaye anlatıcılığı olarak da tarif edilen meddahlığın günümüzdeki temsilcileri yok denecek kadar az. Kültürel mirasımızın bir parçası olan bu sanat dalına sahip çıkmak gerekir. Türk Halk Edebiyatı alanında doktora yapan bir öğrenci olarak bunu kendime amaç edindim. Meddahlığa sahip çıkıp her yerde gösteriler yapıyorum."

Demir, Kastamonu'nun 19 ilçesinde köylere, kimsenin gitmediği yerlere perdesini, çantasını alıp gittiğini vurgulayarak, "Çocuklara Hacivat-Karagöz oynadık, masallar anlattık, kukla oynattık. Kastamonu'nun pek çok yerinde gösteri yaptıktan sonra il dışına çıktık. 28 il gezdim, 100'den fazla gösteri yaptık. Çocuklar yaşadığını unutmuyor. Amacımız çocukların kalplerine dokunmak. Özellikle uzak köylere gidiyorum. Oradaki çocuklar hayatı boyunca hiç meddah görmemiş, Hacivat-Karagöz izlememiş. Bizi geleneksel kıyafetlerle gördüklerinde, gösteriyi izlediklerinde, gözlerinde ışıltıyı gördüğümüzde gerçekten güzel bir şey yaptığımızı görüyoruz. Perdemizi alıp okullara gitmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler gösteriyle eğlendi

Demir'in son olarak gittiği Duruçay İlkokulu öğrencilerinden Başak Küçükmehmetoğlu ise Karagöz ve Hacivat'ı ilk kez izlediğini, gösteriyi beğendiğini, çok eğlendiklerini söyledi.

Gülsüm Feyza Aygün de çok güzel bir gösteri izlediğini dile getirerek, "Hem çok komik hem de çok güzeldi. Daha önce hiç izlememiştim, canlı ilk kez izledim." dedi.

Merve Pideci ise gösteriden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.