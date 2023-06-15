Kastamonu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yılsonu konseri ilgi gördü

Kastamonu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yılsonu etkinliğinde verdikleri konser yoğun ilgi gördü.

Kastamonu'da Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yılsonu etkinlikleri çerçevesinde konser verdi. 'Nazirelerin Sesi Nağmelerle Tasavvufun İzinde' adlı yıl sonu konserinde öğrenciler, verdikleri konserle yılın stresini attı. Öğrencilerin konseri katılımcılardan büyük ilgi gördü. Konsere, Kastamonu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Eğitim Birsen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktar, Şube Müdürü Mehmet Sait Aydın. Kastamonu İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mehmet Uyanık, kurum müdürleri veliler ve öğrenciler katıldı.

"Öğrencilerimizin sizlerin takdirlerini alarak özgüven kazanmalarıdır"

Çeşitli enstrümanların arasında bulunduğu kursların açılacağını ifade eden Kastamonu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Celasin Kara, "Bu etkinlikten maksadımız, öğrencilerimizin sanat ve estetiğe karşı ilgilerini geliştirmektir. Aklı selim ve kalbi selim olarak onları eğitmek ve yetiştirmektir. Öğrencilerimizin sizlerin takdirlerini alarak özgüven kazanmalarıdır. Bizi biz yapan kadim öz kültürümüzü onlara tanıtmak ve sevdirmektir. Sonraki nesillere taşıyarak, biz olarak kalabilmemizdir. Kastamonu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak Anadolu liselerinin sahip olduğu tüm imkanlarına sahibiz. Okulumuzda sayısal, eşit ağırlık, sözel alanları ve dil alanında da Arapça ve İngilizce mevcuttur. Okulumuzda 9. ve 10.sınıflarda ilimiz halk eğitimi merkezleri marifetiyle resim, kaligrafi, ebru, ney, bağlama, gitar kursları açarak öğrencilerimizin beceri kazanması ve sosyalleşmesini ve kültürlenmesini hedefliyoruz" dedi. - KASTAMONU