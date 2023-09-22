Kastamonu'da UNESCO sevinci: 657 yıllık Mahmutbey Camii ziyaretçilerini bekliyor

KASTAMONU - UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından Kastamonu'nun Kasaba köyünde yer alan Mahmutbey Camii'nin Dünya Mirası Listesi'ne alınması şehirde büyük sevinçle karşılandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında Türkiye'nin farklı illerindeki ahşap destekli camiler, UNESCO Dünya Mirası Listesine alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO'ya "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" adıyla iletilen camiler arasında Kastamonu merkez ilçesine bağlı Kasaba köyünde bulunan Mahmutbey Cami'de de yer aldı. Caminin listeye girişi kentte sevinçle karşılandı. 1366 yılında inşa edilmiş olan ve günümüze kadar korunan Mahmutbey Camii, hipostil planlı ahşap cami tipolojisinin, döneminin Anadolu'daki en önemli temsilcilerini ve sahip oldukları ahşap oymacılığı sanatının örnekleriyle yansıtıyor. Kapıları, minberleri, sütun başlıkları, tavan kirişleri ve konsollarında görülen özenli ahşap işçiliği ile ustaların isimlerinin kayıtlı olduğu kündekari tekniğindeki ahşap minberleri ve "Kalem İşi" adı verilen bezemeleriyle Kasaba Köyü Mahmutbey Camii, olağanüstü marangozluk becerisi ile estetik anlayışı da sergiliyor.

"Herkesi bir an önce çivisiz camiyi görmeye davet ediyorum"

Kentte "Çivisiz Cami" ismi ile bilinen Mahmutbey Camii'nin önemli bir eser olduğunu ifade eden Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "İlimizin Kasaba köyünde bulunan Candaroğulları'ndan kalan eseri 'Çivisiz Cami' olarak da bilinen Mahmutbey Camii, 4 yıl süren çalışmanın ardından yapılan oylama ile UNESCO Dünya Mirası Listesine giren 21'inci ahşap eserimiz oldu. Bu çalışmalar 4 yıldır devam ediyordu. Başta belediyemiz, Kültür İl Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz, üniversitemiz başta olmak üzere emeği, katkısı geçen bütün kurumlarımızın yetkilerine çok teşekkür ediyorum. Bunun ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu son derece önemli bir gelişme. Ortaçağ dönemi, ahşap taşıyıcı yapılar kategorisinde gerçekleşmiştir. Çivisiz Camii'ni görmeyen başta hemşehrilerimiz olmak üzere herkese, bir an önce gidip görmelerini tavsiye ediyorum. İçerisine girdiğinizde hissedilen o huzuru herkesin tatmasını isterim. Bu önemli bir gelişme. Buranın bütün dünyadaki envanterlerde gözükeceği anlamına geliyor. Türkiye'deki turizm hareketleri içerisinde bunun katkısı olacağını düşünüyorum. Buraya gelecek turistler böyle bir eseri bilerek gelecek, gelmek isteyecekler. Oranın korunması, yaşatılması, etrafında farklı şeyler yapılması anlamında da katkı sağlayacak. Bunun geliştirilmesi için de değerlendirmelerde bulunacağız" dedi.

"Camimizin Dünya Mirası listesine girmesinden dolayı çok mutluyuz"

Caminin bulunduğu köyde 30 yıldır muhtarlık yapan Kemal Hamzaoğlu ise haberin köyde büyük sevinçle karşılandığını belirterek "Cenab-ı Allah bu camiyi Kasaba köyümüze nasip etmiş. Bundan gurur duyuyoruz. Tarihi camimiz, UNESCO Dünya Mirası Listesine girdi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bizler, zamanında elimizden geldiği kadar bu camiyi korumaya çalıştık. Hatta camimizin kapısı için bizler cami önünde nöbet dahi tuttuk. Zamanında devletimizin bir önlem almayınca ne yazık ki camimizin kapısı çalındı ve kısa süre sonra çalınan kapı bulundu. Şu anda kapı, Kastamonu Müzesinde sergileniyor, üzerindeki kapı ise imitasyonudur. Bizler, zamanında elimizden gelen her türlü imkanı camimiz için kullandık. Hem Türkiye içerisinden hem de yurt dışından ziyaretçiler geliyor. Özellikle hafta sonları camimize ziyaretçilerin ilgisi çok fazla oluyor" diye konuştu.

"Camimiz, 1366 yılında yaptırılmış, 657 yıllık bir camidir"

Mahmutbey Camii'nin 1366 yılında yaptırıldığını ve 657 yıllık bir cami olduğunu söyleyen Mahmutbey Camisi İmam Hatibi Hüseyin Al da, "Kasaba köyü Mahmutbey Camii, beylikler dönemine ait camilerden bir tanesidir. Yaptıran kişi Candaroğulları beylerinden Adil Beyin oğlu Mahmut Bey'dir. Ama bu camiyi bu şekilde inşa eden mimar belli değildir. Bindirme usulü yani baskı şeklinde üst üste konularak yapılmıştır. Bu yüzden de tavanın üst kısmında yarım metre kadar toprak bulunuyor. Tavana baskı ve izole olsun diye konulmuş olabilir. Camimiz 1366 yılında yaptırılmıştır ve 657 yıllık bir camidir. Camimiz, Kastamonu yöresinde çivisiz cami olarak bilinir" şeklinde konuştu.

"Hem Türkiye'den hem de Dünya'dan Kastamonu'ya ziyaretçiler gelecektir"

Mahmutbey Camiinin Dünya Miras Listesine alınmasıyla Kastamonu'ya çok fazla ziyaretçi gelmesini beklediklerini belirten Al, "UNESCO Dünya Mirası listesine alınması çok güzel bir olay. Kasaba köyümüz içinde güzel bir gelişme. Özellikle Kastamonu için ayrı bir güzel olay. Çünkü Kastamonu'da Dünya Miras Listesinde bulunan herhangi bir başka eser yok. Böyle bir eserin Kastamonu'da olması, Kastamonu'nun tanıtımı açısından çok güzel bir gelişme oldu. Bu yüzden Kastamonu adına da çok mutluyum. Camimizin UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasıyla birlikte sadece Kastamonu ya da Türkiye değil, tüm dünya tanıyacak. Hem Türkiye'den hem de dünyadan Kastamonu'ya ziyaretçiler gelecektir" ifadelerini kullandı.