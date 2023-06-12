Kastamonu'da Türk Dünyası Günleri sona erdi
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Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Dünyası Günleri, 9-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Belediye Meydanı'nda Turan Halkları konukları sahne performansı sergiledi ve sanatçı Alperen Kekilli de sahne aldı. Havai fişek gösterisi ve Anadolu Ateşi topluluğunun dans gösterileri de ilgiyle izlendi. Son olarak Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un sahne aldığı etkinlik sona erdi.
Kastamonu'da 9-11 Haziran tarihlerinde düzenlenen Türk Dünyası Günleri sona erdi.
Kastamonu Belediyesince düzenlenen organizasyon kapsamında Belediye Meydanı'nda gün içinde Turan Halkları konukları sahne performansı sergiledi.
Ardından sanatçı Alperen Kekilli sahne aldı. Kekilli'nin performansından sonra havai fişek gösterisi yapıldı.
Anadolu Ateşi topluluğunun sergilediği çeşitli Türk yörelerine özgü dans gösterileri ilgiyle izlendi.
Türk Dünyası Günleri, sanatçı Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un sahne almasıyla sona erdi.