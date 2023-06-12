Kastamonu'da Türk Dünyası Günleri sona erdi

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Dünyası Günleri, 9-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Belediye Meydanı'nda Turan Halkları konukları sahne performansı sergiledi ve sanatçı Alperen Kekilli de sahne aldı. Havai fişek gösterisi ve Anadolu Ateşi topluluğunun dans gösterileri de ilgiyle izlendi. Son olarak Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un sahne aldığı etkinlik sona erdi.