Kastamonu'da Lise Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi Açtı

Kastamonu'da lise öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Orhan Şaik Gökyay Lisesi Görsel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin resim öğretmeni Nilay Özdinç rehberliğinde hazırladığı portre, natürmort, postmodern çalışmaların bulunduğu 92 eser, kentteki bir alışveriş merkezinde beğeniye sunuldu.

Özdinç, gazetecilere, sergilerin öğrencilerin motivasyonuna katkı sağladığını söyledi.

Sergi açmayı geleneksel hale getirdiklerini aktaran Özdinç, "Tüm okulumuzun katılımıyla 80 resim ve 12 heykel eseriyle buradayız. Çocuklarımız çok mutlular, gururlular. Biz de onlarla çok gurur duyduk. 2022-2023 eğitim öğretim yılını bu şekilde tamamlamış olduk." dedi.

Sergi, 11 Haziran Pazar gününe kadar gezilebilecek.