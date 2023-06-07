Kastamonu'da İsimleri Tarihe Geçen Kişilerin Resimleri Sergilendi

Kastamonu'da lise öğrencileri tarafından devlet adamlarından bilim insanlarına, tiyatro oyuncularından sporculara kadar ismi tarihe geçen insanların resmedildiği sergi açıldı.

Abana İnönü Anadolu Lisesi resim öğretmeni Arzu Şensoy rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı 70 eser, "Emek, alın teri ve başarı el ele yürür" temalı, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sinema oyuncuları Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ile yazarlar Oğuz Atay, Rıfat Ilgaz ve halterci Naim Süleymanoğlu ile bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar gibi kişilerin resimleri yer alıyor.

Resim öğretmeni Şensoy, gazetecilere, her sene kent merkezinde çeşitli temalarla sergi açmayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Sergide ismi tarihe geçen Türk insanlarını resmettiklerini dile getiren Şensoy, "Sporcusundan sanatçısına, devlet adamından bilim adamına kadar geniş bir yelpazede isimler seçtik ve çalıştık. Ayrıca ikinci bir kısımda ise el temamız var. Dayanışmayı, sabrı, nezaketi, sevgiyi, şefkati temsil eden eller çalıştık. Çocuklarımızın çalışmalarını burada sergilemek, bizi sevindiriyor. Çocuklarımız mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Sergiye, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Abana Kaymakamı Salih Ağar, İl Milli Eğitimi Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.