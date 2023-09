Kastamonu'da 15. Ahilik Kültürü Haftası kutlandı

KASTAMONU - Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı, Kastamonu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği işbirliğinde Kastamonu Belediyesi'nin de destekleriyle Nasrullah Meydanı'nda 15. Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atabeygazi Mehteran Derneği ekibinin çaldığı marşlarla devam etti. Halkoyunları gösterisi ve ahilik kültürü içerikli tiyatral sunum, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

"Anadolu medeniyetinin anahtarlarından birisi ahilik kültürü olmuştur"

Anadolu medeniyetinin anahtarlarından bir tanesinin ahilik kültürü olduğunu söyleyen Vali Meftun Dallı, yüzyıllardır süregelen çok kadim bir Anadolu geleneğini olan ahilik geleneğinin kutlanması vesilesiyle bir araya gelindiğinden bahsederek, "Selçuklulardan, Beylikler dönemine, oradan da Osmanlı İmparatorluğu'na kadar Anadolu'nun imarının ve medeniyet gelişiminin anahtarlarından birisi ahilik kültürü olmuştur. Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Ahilik sisteminin merkezinde insan vardır ve insanın gelişimi, eğitimi, meslek edinmesi, güzel ahlakla donanması esasına dayalıdır. Ahilik, işçinin, çalışanın, üretenin, işverenin, ahlaklı kazancın, hakça bölüşmenin ve adil ticaretin hep birlikte mümkün olabileceğini tüm dünyaya gösteren örnek bir sosyal refah ve kalite yönetim sistemidir. Ahilik sistemi bu sayede insani ötekileştirmeden ve köleleştirmeden örnek bir dayanışma ve kardeşlik modeli ortaya koymuştur. 800 yıldan fazladır, önce dürüstlük ve doğruluk, ortak yaşama ve birlikte kazanmayı düstur edinen esnaf ve sanatkarlar sayesinde devlet-millet bütünleşmesi bu topraklarda sağlanmış, milli bağlarımız kadim Anadolu'nun her bir köşesinde perçinlenmiş, ahilik güven ve huzurun tesisine aracılık etmiştir. Ahiler, Anadolu'da birliğin, beraberliğin, kardeşliğin mayasını oluşturmuştur" dedi.

"İnşallah biz de daha değişik metotlar ortaya koyarız"

Ahiliğin yaklaşık 800 yıllık bir gelenek olduğunu ifade eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise, "O gün internet, sosyal medya, plazalar yoktu. O günkü şartlarda oluşturulabilecek en güzel bir sistem. İnşallah biz de 800 yıl sonra bugün için anabileceğimiz daha değişik metotlar ortaya koyarız. Modern dünyanın ortaya koyduğu İSO ve benzeri bir takım kalite kontrol sistemlerinin de artık en azından bu coğrafyadan çıkması gerektiğini düşünüyorum. İnternet sitelerinde bile bazı siteler üzerinden yapılan satışlar bir güven emaresiyse bizim de sivil toplum olarak devletin bu konudaki tedbirlerine yaslanarak değil de bu konuda emek sağlayan sivil toplum kuruluşlarının değişik sertifikasyon sistemlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Helal sertifikalarımız var ama ben o konuda da çok yeterli olduklarını düşünmüyorum. Genellikle helal sertifikasyon ürünün içine konan malzemeyle ilgileniyor. Fakat o esnaf ya da o şirket, sadece ürünün içerisine koyduğu malzemeyle değil, o ürünü alırken parasını vermiş mi, dükkanı kiraysa kirasını vermiş mi, personel çalıştırıyorsa işçisinin ücretini ödemiş mi gibi daha değişik sertifikasyonlar içeren bu ahiliğin günümüz şartlarına uyarlanmış, sertifikasyon sistemlerinin de inşallah hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Ahilik mesleki değerlerini yüzyıllar öncesinde ortaya koydu"

Ahiliğin içerdiği felsefi derinlik ve tabanda esnaf örgütlenmesi yaygınlığı ile diğer toplumlara örnek bir sivil sistem olduğunu söyleyen AK Parti Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de, "Ahilik; kurduğu sistem ile günümüzün modern mesleki değerlerini yüzyıllar öncesinde ortaya koydu. Bu sayede Osmanlı şehirlerimiz sağlam ve sürdürülür temeller üzerinde yükseldi. Kastamonu tarihine baktığımızda da şehirleşmemizin asli sütunlarının ahilik olduğunu görüyoruz. Bu sayede Osmanlı Devleti'nin ilk ticaret odaları arasına İnebolu ve Kastamonu ticaret odaları da girdi. Kastamonu'nun 19'uncu yüzyıl sonunda ihracatçı bir vilayet olmasının temelinde de ahilik teşkilatı olduğunu görüyoruz. Esnaflarımızın her dönemde olduğu gibi Türkiye Yüzyılında da şehirlerimizin temel taşı, motivasyonu, itici gücü olacağını biliyoruz. Kadim esnaf kültürümüzü 20 ilçemizde de yaşatmak ve geliştirmek için elimizden gelen çabayı vereceğiz. Esnaf kuruluşlarımız ile daima istişare ve imece içinde olarak esnaf dükkanlarımızı, çarşılarımızı ve atalarımızdan emanet aldığımız ahilik kültürümüzü geleceğe taşımak ve çağın şartlarına uygun olarak geliştirmekle sorumlu ve görevli olduğumuzu biliyoruz" dedi.

"Bu geleneği el birliğiyle yaşatalım"

Ahilik geleneğini devam ettirmek adına atılan çeşitli adımlar olduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da, "Bununla ilgili mutlaka hem Ticaret Odamızın hem Esnaf Odamızın bu anlamda esnaflarımızla ilgili elbette bilgilendirme ve bu kadim kültürü de var ettirmek adına çabaları var. Biz, her gittiğimiz yere medeniyet, hak, adaleti, merhameti getirmişiz ve bunu getirirken de birtakım şeyleri prensip haline getirmişiz ve bunu da uygulamaya koymuşuz. Bu anlamda da esnaf kardeşlerimiz için 800 yıl önce bu iş belli bir kurallar manzumesine getirilmiş. Selçukludan günümüze kadar gelen ahilik kültürünün de inşallah biz de bu anlamda gelecek nesillere aktarılması noktasında elimiz erdiğince, gücümüz yettiğince hem takipçisi hem de bu konuda yardımcısı olacağız. Hem ticaret ahlakı hem dayanışma hem de paylaşma beraberinde getiren bir kültürü bize söyleyen, anlatan ve bununla ilgili de çalışmalar yapan Ticaret Odamızı hem de Esnaf Odamızı tebrik ediyorum. İnşallah bu geleneği devam ettirmek adına da biz her türlü dayanışmaya her zaman hazırız. Her gün şehirle iletişim halinde olan ticaretin, ekonominin yaşamını sürdürmenin yolu da şekillendi. Ona yön veren esnaflarımız da her zaman bizim başımızın tacı oldu. Bu anlamda Ahilik Haftamız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Dursun Ergin de, "Anadolu'da Selçuklu Devletine mayasını katan, Osmanlı cihan devletinin temeline ilk harcı koyan ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal yapısının özüne kaynaklık eden ahilik 800 yıl ötesinden günümüze açılan akıl, bilim, ahlak ve çalışma kapısını teşkil etmektedir. İnsanlık dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere sahip olan ahiliğin bu temel düsturları bugün dahi insanoğlunun bütün kesimlerini içine alan ve onlara yol gösteren bir hayat ve üretim tarzıdır. Ahi Evran'ın 32 başlık altında sınıflandırdığı ahilik teşkilatı asırlarca bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği olmuştur" dedi.

Yılın ahisine ödül verildi

Konuşmaların ardından çırak, kalfa ve ustalık belgesi hak kazananlara belgeleri ve ilin ahisi, ilin kalfası, çırağı seçilen esnaflar ile esnaflıkta 50 yılını dolduranlara protokol tarafından plaket takdim edildi. Öte yandan ilin Ahisi olan Ferhat Murat Baykalı'ya Ticaret Bakanlığı'ndan gönderilen mazbata ve meslekte 50'nci yılını dolduran esnaf Ahmet Erdoğan ve Sedat İşeri'ye Vali Meftun Dallı tarafından plaket takdim edildi.

Program sonunda vatandaşlara geleneksel ahilik pilavı ikram edildi.