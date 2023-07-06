Kaş Caz Festivali 5. kez düzenleniyor
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Türkiye ve dünyadan ünlü caz sanatçılarının sahne alacağı Kaş Caz Festivali, 25-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında müzikseverler, ücretsiz Gündoğumu Dinletileri konserleriyle buluşacak. Ayrıca Burhan Öçal Jazz ve Percussions Workshop da programda yer alacak. Istanbul Jazz Ensemble, Elif Çağlar Quartet, Ece Dağıstan, Korhan Futacı, Birsen Tezer ve Jamal Aliyev gibi isimler festivalde sahne alacak.
Türkiye ve dünyadan ünlü caz sanatçılarının sahne alacağı "Kaş Caz Festivali"nin 5'incisi 25-27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşacak festival kapsamında, Kaş Amfi Tiyatro'da her gün saat 08.30'da ücretsiz "Gündoğumu Dinletileri" konseri düzenlenecek.
Programda 26 Ağustos'ta Setur Marina'da "Burhan Öçal Jazz ve Percussions Workshop"u yapılacak.
Festivalde sahne alacak isimler arasında Istanbul Jazz Ensemble, Elif Çağlar Quartet, Ece Dağıstan, Korhan Futacı, Birsen Tezer ve Jamal Aliyev bulunuyor.