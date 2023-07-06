Kaş Caz Festivali 5. kez düzenleniyor

Türkiye ve dünyadan ünlü caz sanatçılarının sahne alacağı Kaş Caz Festivali, 25-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında müzikseverler, ücretsiz Gündoğumu Dinletileri konserleriyle buluşacak. Ayrıca Burhan Öçal Jazz ve Percussions Workshop da programda yer alacak. Istanbul Jazz Ensemble, Elif Çağlar Quartet, Ece Dağıstan, Korhan Futacı, Birsen Tezer ve Jamal Aliyev gibi isimler festivalde sahne alacak.