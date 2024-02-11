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Kartalkaya Kayak Merkezi Tatilcilerin Akınına Uğradı

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Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pistler dolup taşarken, otoparkta yer kalmadığı için uzun araç kuyrukları oluştu. Kayakseverler, 2 metreye yaklaşan kar kalınlığıyla 25 pistte kayak ve snowboard yapıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, tatilcilerin akınına uğradı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkez, hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Merkezde yüzde 95 dolulukla hizmet veren, 2 bin yatak kapasiteli 5 oteldeki misafirler ile günübirlik gelenlerin yoğunluğundan pistler doldu, otoparkta yer kalmadığı için tesise giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kayakseverler, kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı merkezde, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yapıyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kayak Merkezi Kartalkaya Türkiye Turizm Kültür Sanat Güncel Haberler

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