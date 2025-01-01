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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yeni Yıl Coşkusu

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yeni Yıl Coşkusu
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Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, yeni yılın ilk gününde yerli ve yabancı tatilcileri ağırladı. Yapay karla donatılan pistlerde kayak ve snowboard heyecanı yaşandı. Otel doluluk oranlarının yüzde 80'e ulaştığı merkezde, hafta sonu bu oran yüzde 95'e çıkıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler, yeni yılın ilk gününde kayak ve snowboard yaptı.

Bolu Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, İstanbul ile Ankara gibi iki metropol kent arasında bulunan Kartalkaya'ya gelen yerli ve yabancı tatilciler yeni yıla coşkuyla girdi.

Yapay karlamayla kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu pistleri dolduran tatilciler, 2025'in ilk gününde kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

Merkezde bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel de yüzde 80 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Hafta sonunda ise bu oran günübirlik tatilcilerle yüzde 95'e yükseliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
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