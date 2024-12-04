Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı ve Sezon Hazırlıkları
Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı 75 santimetreye ulaşırken, kayak merkezi otellerinin 6 Aralık'ta sezonu açması bekleniyor. Rezervasyonlar ise yüzde 75'e ulaştı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.
Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan merkezde, yapay karlamayla kar kalınlığı 75 santimetre ölçüldü.
Kayak merkezinde bulunan otellerden 2'si 6 Aralık'ta sezonu açacak.
Sezon öncesinde otellerde ve pistlerde hazırlıklar tamamlanırken, rezervasyonlar yüzde 75'e ulaştı.
Öte yandan Bolu kent merkezinde aralıklarla sağanak etkili oluyor.