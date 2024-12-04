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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı ve Sezon Hazırlıkları

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı ve Sezon Hazırlıkları
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Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı 75 santimetreye ulaşırken, kayak merkezi otellerinin 6 Aralık'ta sezonu açması bekleniyor. Rezervasyonlar ise yüzde 75'e ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan merkezde, yapay karlamayla kar kalınlığı 75 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezinde bulunan otellerden 2'si 6 Aralık'ta sezonu açacak.

Sezon öncesinde otellerde ve pistlerde hazırlıklar tamamlanırken, rezervasyonlar yüzde 75'e ulaştı.

Öte yandan Bolu kent merkezinde aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
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