Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 1 Metreye Ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 rakımlı zirvesinde yer alan merkezde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı Kartalkaya'daki yerli ve yabancı tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaptı.

Merkezde bulunan 2 bin yataklı 5 otel, hafta içi yüzde 80, hafta sonları ise yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.