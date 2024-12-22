Kartalkaya Kayak Merkezi Hafta Sonu Tatilcilerin Gözdesi Oldu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çekti. 5 otelde yüksek doluluk oranları ile kış sporları severlere hizmet veriliyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu.
Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan kayak merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin tercihi oldu.
Kartalkaya'da bulunan toplam 2 bin yatak kapasitesine sahip 5 otel, yüzde 85 ila 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.
Tatilciler, kar kalınlığının yapay karlamayla 1 metreyi bulduğu, toplam 75 kilometre uzunluğundaki 25 pistte kayak ve snowboard yaparak eğlendi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat