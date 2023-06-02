Kartal Kitap Fuarı açıldı

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kartal Kitap Fuarı, 100'e yakın yayınevi, sanatsal oluşumlar ve sivil toplum kuruluşlarına ev sahipliği yapıyor. Fuarda söyleşiler, kitap imza günleri, sahne performansları, konserler ve daha birçok etkinlik yer alıyor. Onur konuğu ise Gülten Dayıoğlu. Fuarın katılımcı yazarları arasında İnci Aral, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Latife Tekin ve daha birçok isim yer alıyor.

? Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kartal Kitap Fuarı'nın açılışı gerçekleşti. 11 Haziran Pazar akşamına kadar ziyaretçilerine açık olan fuar, 100'e yakın yayınevinin yanı sıra, sanatsal oluşumlar ve sivil toplum kuruluşlarına da ev sahipliği yapıyor.

Kartal Meydan'a kurulan kitap fuarının açılışı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımıyla gerçekleşti. Söyleşiler, kitap imza günleri, sahne performansları, konserler ve daha birçok farklı etkinliklerin yer aldığı fuarda, açılış töreninin ardından alana kurulan KE Sahne'de yazar Gaye Boralıoğlu ve Menekşe Toprak ile söyleşi gerçekleştirildi.

Kartal Kitap Fuarı'nda, bu yıl Nazım Hikmet ve Uğur Mumcu gibi edebiyat dünyasının değerli isimleri adına da etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

ONUR KONUĞU GÜLTEN DAYIOĞLU

Kitap ve edebiyatseverlerin yazarlarla buluştuğu 'Kartal Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu, çocuk ve gençlik yazılarının saygın isimlerinden Gülten Dayıoğlu. Edebiyat dünyasının usta yazarlarından Gülten Dayıoğlu, 3 Haziran Cumartesi saat 18.00'de okuyucularıyla buluşacak.

Edebiyatta 60. yılını kutlayan Dayıoğlu, yazma eylemi paralelinde, Türkiye'nin dört bir yanında okullar, sivil toplum örgütleri, çeşitli kültür kuruluşları ve belediyeler tarafından düzenlenen söyleşi ve imza günlerine katılarak, okuyucularıyla buluşmaya devam ediyor. Eserleri üniversitelerde (özellikle eğitim fakültelerinde) yüksek lisans ve doktora tezlerine konu olmaya devam ederken, yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitim ve öğretim sorunları, ülkemizdeki ilköğretim düzenini irdeleyen araştırmaları, yazarı özgün kılan özellikler arasında geliyor.

'HER TÜRDEN KİTAP VAR, HERKESE GELMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM'

Maltepe'den Kartal'a kitap fuarı için geldiğini belirten Sevda Güler, ' Ben kitap fuarından çok memnunum. Haberim oldukça geliyorum, her şey ilk gün daha güzel olduğu için fuara bugün katılmak istedim. Her türden kitap var, herkese gelmelerini tavsiye ediyorum' dedi.

FUARA KATILACAK YAZARLAR

Fuarın katılımcı yazarları ve şairleri arasında; İnci Aral, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Latife Tekin, Mine Söğüt, Faruk Duman, Altan Öymen, Onur Öymen, Emre Kongar, Mustafa Balbay, Banu Avar, Ercan Kesal, Nermin Yıldırım, Beşir Ayvazoğlu, Gürsel Korat, Tarık Tufan, Kaan Murat Yanık, Sinan Meydan, Hüsnü Arkan, Yaşar Seyman, Ayşe Yüksel, Zülal Kalkandelen, Menekşe Toprak, Türker Ertürk, Erol Mütercimler, Cemil Kılıç, Murat Ağırel, Timur Soykan, Aytunç Erkin, Barış Doster, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Sedef Kabaş, Özcan Mutlu, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Nilüfer Açıkalın, İsmail Biçer, Serkan Türk, Melih Yıldız, Sezgin Kaymaz, Barış İnce, Berna Durmaz, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Umay Umay, Nursel Duruel, Sadık Usta, Mehmet Fırat Pürselim, Fuat Sevimay, Sinan Akyüz, Kemal Varol, Sunay Akın, Adnan Özyalçıner, Necdet Neydim, Demet Ekmekçioğlu, Seray Şahinler, Gaye Boralıoğlu, Hasan Öztoprak, Ömür Kurt, Şermin Yaşar, Öner Ciravoğlu, Ayşe Övür, Doğu Yücel, Şükran Yücel, Elif Akpolat, Çiğdem Sezer, Pelin Özer, Gonca Özmen, Samet Karahasanoğlu ve daha birçok isim bulunuyor.

3. Kartal Kitap Fuarı'nın kapanışı ise 11 Haziran Pazar günü saat 20.30'da yapılacak olan Ali Altay konseri ile son bulacak.

DHA-Kültür Sanat - Türkiye-İstanbul / Merkez - DHA