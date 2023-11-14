Kartal İstimbotu'nun öyküsünü konu alan 'Merküt' filminin lansmanı yapıldı

İSTANBUL - Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'un işgali sırasında işgal donanmalarının arasından geçerken 'Geldikleri gibi giderler' sözünü söylediği Kartal İstimbotu'nun öyküsünü konu alan 'Merküt' belgesel filminin Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde lansmanı yapıldı.

İstanbul'un işgali sırasında işgal donanmalarına bakan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözünü söylediği Kartal İstimbotunun öyküsünün konu alındığı "Merküt" belgeselinin Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde lansmanı yapıldı. Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel düzenlenen etkinlik kapsamında yapılan organizasyonda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kartalı Yaşatma Platformu adına Dr. Bingür Sönmez konuşma yaptılar.

Açılış konuşmasını yapan Dr. Bingür Sönmez, "Haydarpaşa'ya yorgun bir komutan geldi kara trenle. Kendisi yedinci ordu komutanlığına azledilmiş olan Mustafa Kemal. Galata'ya geçmek gerekiyordu fakat o gün 55 parça itilaf devletleri donanması Dolmabahçe Sarayı önüne demirleyip topları saraya çevirmekteydi. Sahiller arası tüm nakliye durmuş, gemilerin demirlemesini beklemektedirler. Mustafa Kemal Paşa hüzünlü gözlerle gemileri izler. Ancak öğleden sonra 3'te gemiler İstanbul'u kapattıktan sonra geçiş izni verirler. İstimbot çelik botlar arasından geçerken Mustafa Kemal Paşa kağıt Abbas'ın ağlamaya başladığını görür. Mustafa Kemal elini kağıt Abbas'ın eline koyarak "Ağlama çocuk! Geldikleri gibi giderler..." Burada bir temenni değil bildiri var. Birçok tarihçi bu sözü Kurtuluş Savaşı'nın işaret fişeği olarak kabul eder. Elbette söylenen söz kadar söylendiği yer de önemlidir. Bu kutsal cümle daha sonra Kartal ismini alacak olan istimbotta söylenmiştir. Tuzla'nın Güzelyalı koyunda rastlanılan, kaderine terk edilerek hurdacıya satılan Kartal istimbotu gönüllüler platformu tarafından satın alınarak parçalanma tehlikesinden kurtuldu. Yenilenme çalışmaları 5000'e yakın yurttaşın, kimilerinin maddi katkıları hayata geçirildi. Yenileme çalışmaları 13 Kasım 2017'den 13 Kasım 2018'e sadece 1 sene içinde süratle tamamlandı" dedi.

Daha sonra söz alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kültür sanat etkinliklerinin destekçisi olmaya özen gösteriyoruz. Bugün de kurtuluşa giden yolun ilk tanıklarından biri olan Kartal İstimbotuna dair belgeselin lansmanına ev sahipliği yapmanın ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşadığımı bilmenizi isterim. Kentimiz 13 Kasım 1918'de işgal edildiğinde Kartal istimbotuna binen Mustafa Kemal Atatürk umut ve beklentiden ziyade gerçekçi bir öngörü ile devrimci bir inançla dile getirdiği ve hepimizin akıllarına kazanan o sözü söyledi, "Geldikleri gibi giderler!". Nitekim öyle de oldu. Hocam biraz önce Kartal İstimbotu'na iki yer önerdi. İzniniz olursa bu söz Haydarpaşa açıklarında söylendiği için Kadıköy Belediyesi olarak üzerimize düşen görev ne olursa olsun biz bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız. Kartal İstimbot Haydarpaşa'ya yakışır." ifadelerini kullandı.

Başkan Odabaşı'nın konuşmalarının ardından belgeselin yönetmeni ve yapımcısı Serkan Koç tarafından Odabaşı'ya plaket takdim edildi.

Belgesel hakkında konuşan yönetmen ve yapımcı Serkan Koç, "Bugün 13 Kasım 2023. 13 Kasım bildiğiniz gibi İstanbul'un işgalinin yıl dönümü. O gün İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa'nın Haydarpaşa Garın'dan Galata'ya geçerken İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığını gördü. ve o tarihi "Geldikleri gibi giderler" sözünü söylemesinin de yıl dönümü. Biz bir grup yurttaş olarak bundan 6 yıl önce bu istimbotun hala İstanbul'da yarı batık bir vaziyette olduğunu öğrendik. ve bunu bir ay içinde neredeyse hurdaya gitmeden yerinden çıkardık, restorasyon yaptık ve İstanbul'da bir anıt müze olarak Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Bugünkü programımızda hem bunun İstanbul'da bir bağımsızlık anıtı şeklinde antlaşması hem de bu geminin bulunmasından kurtarılmasına, restorasyon ve bütün sürecin anlatıldığı bir belgesel filmi gösterimiz olacak" dedi.