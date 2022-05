Kartal'da 19 Mayıs kutlamaları spor etkinlikleri ile devam etti - Haberler

Kartal'da 19 Mayıs kutlamaları spor etkinlikleri ile devam etti

İSTANBUL Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yılı kutlamaları çerçevesinde Kartal Meydanı'nda kurulan alanda üç gün boyunca devam edecek kutlamaların ikinci gününde akrobasi basketbol gösterisi, ayak tenisi, savunma sporları gösterileri düzenlendi. Gösterilere katılan Başkan Gökhan Yüksel, "Belki de yarının milli sporcuları buradaki kardeşlerimiz olacak" dedi.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. Yılı kutlamaları, spor etkinlikleri ve farklı aktivitelerle devam ediyor. Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Spora Adım At, Kartal'a Hareket Kat" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerin dün düzenlenen ikinci gününde, Kartal Meydanına kurulan basketbol potalarında basketbol akrobasi takımı gençlere alkış alan bir etkinlik gösterisi düzenledi. Akrobasi ekibinin basketbol potasına adeta uçarcasına attığı toplar ve smaçlar izleyenleri büyüledi. Zıplama rampasından taklalar atarak havada asılı kalırcasına art arda gelen basketler gösteriyi izleyen vatandaşları basketbola doyurdu.

Etkinliklere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'daki kamu ve özel eğitim kurumları, spor kulüpleri ve vatandaşlar katıldı. Kartal Meydanı'nda kurulan özel alanda plaj voleybolu, basketbol, ayak tenisi, savunma sporları gösterileri ve çeşitli simülasyon etkinlikleri de yapıldı.

"Atatürk gençliğine yakışır olma noktasında kendimizi yetiştirme ve geliştirmeye çalışıyoruz"

Etkinliğe katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Meydandayız ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ını coşkuyla kutluyoruz. Kartal'da okullarımızdaki okul takımları, sporcu kardeşlerimiz her birini bu meydandaki etkinliklerin içerisine katıyoruz. Her biri hem yeteneklerini sergiliyorlar hem de burada arkadaşlarıyla tanışıyorlar. Devam eden özel gösterilerimiz de var. Belki de yarının milli sporcuları buradaki kardeşlerimiz olacak. Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etti. Dolayısıyla bilim, sanat, spor ve kültür ile her birimiz Atatürk gençliğine yakışır olma noktasında kendimizi yetiştirme ve geliştirmeye çalışıyoruz. Kartal'da 19 Mayıs coşkusu tüm hızıyla devam ediyor" dedi.