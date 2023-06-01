Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde Resme Gönül Veren Kursiyerlerin Karma Sergisi Açıldı
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Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi, resme gönül veren kursiyerlerin eserlerine ev sahipliği yapıyor. Kartal Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı Yakacık Halk Eğitim Resim Kursu'na katılan kursiyerlerin eserlerinden oluşan karma sergi, Soğanlık Kültür Merkezi'nde açıldı. 16 kursiyerin tabloları sergide yerini aldı.
Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi, resme gönül veren kursiyerlerin eserlerine ev sahipliği yapıyor.
Kartal Belediyesi, sanata gönül veren vatandaşları desteklemeye devam ediyor. Kartal Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı Yakacık Halk Eğitim Resim Kursu'na katılan kursiyerlerin eserlerinden oluşan karma sergi, Soğanlık Kültür Merkezi'nde açıldı. 16 kursiyerin tabloları sergide yerini aldı.
Serginin açılışında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına resim öğretmeni Gülsün Yılmaz'a çiçek takdim edildi. Kartal İlçe Halk Eğitim Müdürü Seyfullah Kırtay'ın da katıldığı sergiye emek veren İlknur Kaya, Seçil Köroğlu, Şenel Özanat, Suavi Işıkol, Aysegül Taşkınyol, Melike Özmen Polat, Zeynep Polat, Ülkü Demirci, Nezahat Biçer, Şükran Koç, Asude Özdemir, Libas Bilgin, Seval Keleş, Mustafa Karaman, Gönül Arda ve Necla Döngez'in tabloları beğeni topladı.
Hazırlıkları aylardır devam eden sergi, 1 hafta boyunca Soğanlık Kültür Merkezi'nde açık kalacak.