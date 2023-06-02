Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde Çini Sergisi Açıldı

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nin çini işleme sanatı öğrencileri sergi açtı. Çini sanatını seven ve merak eden sanatseverler Kartal Belediyesi'nin ana hizmet binasında bulunan fuaye alanında 10 Haziran Cumartesi gününe kadar sergiyi ziyaret edebilir.

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nin çini işleme sanatı öğrencileri sergi açtı. 1 yıl süren eğitimlerin ardından açılan sergi büyük beğeni topladı. Çini sanatını seven ve merak eden sanatseverler Kartal Belediyesi'nin ana hizmet binasında bulunan fuaye alanında 10 Haziran Cumartesi gününe kadar sergiyi ziyaret edebilir.

Çini sanatı öğrencileri, öğretmenleri Şerife Bağcıvan öncülüğünde açılan 'Anadolu'nun Sırları' sergisiyle eserlerini görücüye çıkardı. Serginin açılışına, ev sahipliği yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz ile Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim katıldı.

Açılışta 25 öğrenciyi de tek tek tebrik eden Hüseyin Tozkoparan, Şerife Bağcıvan'a çiçek takdiminde bulundu.

Selçuklu teması ve klasik çini sanatının icra edildiği; işlemeli ayna, abajur, vazo, sehpa, tabak, takılar ve takı kutuları gibi eserlerin sergilenerek satışa sunulduğu sergi, 10 gün boyunca meraklılarını ağırlayacak.