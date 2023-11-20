Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde Müzik Yetenek Sınavları Yapıldı

Kartal Belediyesi, kültür ve sanat alanlarında çocukların yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen Sanat Akademisi çatısı altında, yeni yeteneklerle buluşmaya devam ediyor. Geçen günlerde düzenlenen resim bölümü yetenek sınavlarının ardından, Sanat Akademisi müzik bölümü yetenek sınavları yapıldı.

Kartal Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşen sınavlara, 7-15 yaş aralığındaki yüzlerce aday katıldı. Günün erken saatlerinde, yetenek sınavlarının gerçekleşeceği Ek Hizmet Binası'nda toplanan heyecan dolu adayları, aileleri de yalnız bırakmadı. Sınav boyunca, yüzlerce çocuk ve genç, akademiye kabul edilmek için jüri üyelerine yeteneklerini sergiledi.

Sınavların sonunda, jüri üyelerinin belirlediği adaylar; piyano, gitar, keman, çello, yan flüt, perküsyon, viyola ve koro branşlarında eğitim alacak. Akademiye kabul edilen adaylar, Kartal Belediyesi'nin resmi internet sitesi, ' www.kartal.bel.tr' adresinden duyurulacak.

"SANATIN IŞIĞINDA, AYDINLIK BİR GELECEĞE YÜRÜYECEĞİZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yetenek sınavlarına katılan tüm adaylara başarılar dileyerek, "Sanat bir toplumun ruhunu besler. Bu sebeple, gençlerimizin sanatla iç içe olmalarını ve yeteneklerini geliştirmelerini desteklemek adına Sanat Akademisi'ni hayata geçirdik. Bugün burada gördüğümüz enerji ve yetenek, bu kararımızın ne kadar doğru bir adım olduğunu bir kez daha gösteriyor. Sizlerle birlikte, Kartal'ı kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışacağız. Hep birlikte, sanatın ışığında aydınlık bir geleceğe yürümeye devam edeceğiz" dedi.