Kartal Belediyesi'nden Ahşap Boyama Atölyesi öğrencilerinin 'Retro Sanat' sergisi

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile yaşama geçirilen Ahşap Boyama Atölyesi öğrencilerinin 'Retro Sanat' sergisi açıldı. Sergide, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak üretilen ürünlerin yanı sıra ahşap mutfak malzemeleri, dekorasyon ürünleri, duvar panoları, aksesuarlar ve mobilyalar bulunuyor.