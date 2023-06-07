Kartal Belediyesi'nden Ahşap Boyama Atölyesi öğrencilerinin 'Retro Sanat' sergisi
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Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile yaşama geçirilen Ahşap Boyama Atölyesi öğrencilerinin 'Retro Sanat' sergisi açıldı. Sergide, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak üretilen ürünlerin yanı sıra ahşap mutfak malzemeleri, dekorasyon ürünleri, duvar panoları, aksesuarlar ve mobilyalar bulunuyor.
Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile yaşama geçirilen Ahşap Boyama Atölyesi öğrencilerinin 'Retro Sanat' sergisi açıldı.
Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergide, Ahşap Boyama Atölyesi'nin 26 öğrencisinin, öğretmenleri Aysel Karasoy'un rehberliğinde bir yıl süren eğitimleri sonucunda ortaya çıkardıkları ahşap boyama eserler sergileniyor.
Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'ndeki sergi açılışına, Kartal Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Gülay Boyraz ve Kartal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfullah Kırtay katıldı. Sergide, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak üretilen ürünlerin yanı sıra ahşap mutfak malzemeleri, dekorasyon ürünleri, duvar panoları, aksesuarlar ve mobilyalar bulunuyor.
Retro Sanat Sergisi, 11 Haziran Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.