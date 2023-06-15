Kartal Belediyesi Kadın Emeği Festivali düzenliyor

Kartal Belediyesinin "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında düzenlediği Kadın Emeği Festivali'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Festivalde halk eğitim kursu sergileri, kadın emeği pazarı, söyleşi, konser, müzik ve sahne performansları yer alıyor. Usta oyuncu Türkan Şoray da kadınlarla söyleşi yaptı.

Kartal Belediyesinin "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında düzenlediği Kadın Emeği Festivali'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran Pazar gününe kadar sürecek festivalde halk eğitim kursu sergileri, kadın emeği pazarı ile ilçede bulunan sivil toplum kuruluşlarının kermesinin yanı sıra çeşitli söyleşi, konser, müzik ve sahne performansları da yer alıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Kaymakam Abdullah Demir'in açılış kurdelesini kestiği festivalde usta oyuncu Türkan Şoray kadınlarla söyleşi yaptı.

Şoray, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllar sonra geldiği Kartal'ı çok güzelleşmiş bulduğunu belirterek, gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Rol aldığı filmlerde kazalar atlattığını, boynunun kırıldığını ve donma tehlikesi geçirdiğini ifade eden Şoray, geriye dönüp baktığında bu ilgi ve sevgiyi görünce yaşadıklarına değdiğini kaydetti.