Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Karsu Samsun'da 'Gençlik Konseri' verdi

Karsu Samsun'da "Gençlik Konseri" verdi

Kültür Sanat Haberleri

Vestel tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen Gençlik Konseri'nde, Karsu sahne aldı.

Vestel tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen Gençlik Konseri'nde, Karsu sahne aldı.

Samsun Batı Park'ta düzenlenen konserde sahneye çıkan Karsu, depremzedeler için "Neredesin Sen" şarkısını seslendirdi.

Karsu'nun konseri, Vestel'in YouTube ve Instagram kanallarından da canlı olarak yayınlandı.

Ücretsiz olan konserde Karsu, 19 Mayıs'ın 104'üncü yılında Atatürk'ün ayak bastığı topraklarda bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Karsu, piyano eşliğinde caz, blues, funk ve elektronik müziğe özgün bir yorum getirdi.

Konsere katılanlar, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan 100 TL'lik Deprem Bölgesine Destek Bileti ile Vestel'in deprem bölgesinde yapacağı spor yatırımlarına katkıda bulundu.

Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Samsun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / İlyas Gün - Kültür Sanat

Gençlik Samsun Vestel Karsu Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title